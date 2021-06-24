Отец Влашича: Николе нужны новые вызовы, есть лиги и клубы получше, чем РПЛ и ЦСКА

Отец полузащитника сборной Хорватии и ЦСКА Николы Влашича считает, что его сыну стоит продолжить карьеру в более сильном европейском чемпионате.

«Москва и Россия прекрасны, но есть лиги и клубы получше, и было бы неплохо быть поближе к дому. Никола много отдавал ЦСКА и многого добивался для себя индивидуально, но команда не всегда могла следовать за ним. Я бы сказал, что ему нужны новые вызовы», — приводит Slobodna Dalmacija слова Йошко Влашича.

Напомним, что 23-летнтий футболист подписал в июне 2019 года пятилетний контракт с ЦСКА.

На чемпионате Европы Влашич провел три матча, в которых забил один гол. Сборная Хорватии пробилась в плей-офф турнира.