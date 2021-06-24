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24 июня 19:59
автор: Александр Поволоцкий

Хамес может продолжить карьеру в «Милане»

Родригес стал игроком «Эвертона» в сентябре 2020 года.

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может перейти в «Милан».

Как сообщает Corriere dello Sport, 29-летний колумбиец должен стать заменой турку Хакану Чалханоглу, который накануне стал игроком «Интера». Своего клиента «Милану» предложил агент Жорже Мендеш. Хамес ищет варианты продолжения карьеры после того, как Карло Анчелотти покинул пост главного тренера «Эвертона».

Добавим, что соглашение Родригеса действует до 2022 года.

В минувшем сезоне хавбек провел 23 матча, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

источник: Corriere dello Sport
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