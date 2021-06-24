Семин - об отмене правила гостевого гола: Не думаю, что это убьет зрелищность в футболе

Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказал свое мнение относительно решения УЕФА отменить правило выездного гола со следующего сезона.

«Наверное, все правильно и справедливо. Я не думаю, что это убьет зрелищность в футболе. На это можно смотреть по-другому. Два одинаковых матча, где нужно постоянно атаковать. В любом случае нужно забить на один гол больше. Я поддерживаю это решение! Жизнь и футбол продолжаются. Всегда происходят определенные изменения. Все это касается и нас всех», - цитирует «Спорт-Экспресс» специалиста.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что правило выездного гола противоречит первоначальной задумке. Он считает, что оно не позволяет командам-хозяйкам атаковать, особенно в первом матче.