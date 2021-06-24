Соперникам по домашним матч «Краснодара» и «Сочи» необходимо будет вакцинироваться

Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как ограничения по коронавирусу, которые будут введены в регионе с 1 августа, повлияют на клубы «Краснодар» и «Сочи».

«Вакцинироваться действительно важно. Иначе мы никак не сможем остановить распространение болезни. Это важно как для болельщиков, так и для футболистов, в том числе легионеров. Исключений для профессиональных спортсменов не будет, так как все должны соблюдать правила и постановления тех регионов, куда едут. Время на это есть — целый месяц. Уверен, что любой футбольный клуб в этом заинтересован и это обеспечит», - приводит «РБ-Спорт» слова чиновника.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 августа в гостиницырегиона смогут заселиться только туристы с сертификатом о вакцинации.

Добавим, что «Краснодар» проведет первый домашний матч нового сезона во втором туре с «Химками» (30 июля — 2 августа), а «Сочи» — в третьем с «Уралом» (6-9 августа).