Пресс-служба РПЛ: Лига проведет совещание оперативного штаба по вакцинации клубов

Российская Премьер-Лига проведет совещание оперативного штаба, на котором будет решаться вопрос по вакцинации футболистов.

«В ближайшее время пройдет совещание оперштаба, где будет обсуждаться в том числе и этот вопрос. Вместе с тем, хотим отметить, что в регулировании санитарного регламента Лига опирается только на официальные постановления органов исполнительной власти», — цитирует Sport24 пресс-атташе лиги Дмитрия Зеленова.

Ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что из-за ограничений по коронавирусу, которые будут введены в регионе с 1 августа, соперникам «Краснодара» и «Сочи» нужно будет вакцинироваться.