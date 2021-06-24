Роман Терюшков: Для спортсменов должны быть сделаны исключения во время вакцинации

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию возможной обязательной вакцинации клубов РПЛ.

«Вакцинироваться надо. Что касается самих футболистов, мне кажется, что должны быть сделаны терапевтические исключения. Кроме того, у нас есть легионеры, которых не факт что получится убедить прививаться российской вакциной, хоть она и самая лучшая в мире. У меня пока нет ответа на вопрос, что будем делать, если всех обяжут прививаться. Мы-то все понятно, но для спортсменов должны быть сделаны исключения», — цитирует Sport24 чиновника.

Ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что из-за ограничений по коронавирусу, которые будут введены в регионе с 1 августа, соперникам «Краснодара» и «Сочи» нужно будет вакцинироваться.