Марсело будет капитаном «Реала» в следующем сезоне

Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на информацию о том, что 33-летний бразильский защитник Марсело продолжит выступать за мадридский клуб и заменит Серхио Рамоса на посту капитана команды.

«Марсело будет нашим капитаном в следующем сезоне. Трудно найти другого защитника, как Марсело. Он и Роберто Карлос были лучшими в истории », - цитирует Переса журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, что Марсело перешел в «Реал Мадрид» 1 января 2007 года. Контрактное соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2022 года. В последнем сезоне чемпионата Испании бразилец принял участие в 16 матчах, в которых записал 2 передачи. Также на счету его 1 результативная передача в 2 матчах Лиги чемпионов.