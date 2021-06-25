«Спартак» выехал на первый предсезонный сбор

Сегодня утром красно-белые собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы вылететь в австрийский Клагенфурт. Оттуда команда отправится в Филлах, где до 5 июля будет готовиться к новому сезону.
Новый главный тренер Руи Витория выбрал для себя следующих игроков:
вратари - Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов;
защитники - Айртон, Артем Воропаев, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Павел Маслов, Николай Рассказов;
полузащитники - Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Степан Мельников, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Артем Тимофеев, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс;