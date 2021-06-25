«Краснодар» вступил в переговоры по трансферу Лукаса Торрейры

«Краснодар» начал переговоры с лондонским «Арсеналом» о трансфере полузащитника Лукаса Торрейры. Об этом чемпионату сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Быки» уже сделали предложение 25-летнему уругвайскому футболисту, но он все еще сомневается, что ему стоит ехать в Россию.

Ранее агент Торрейры сообщил, что у игрока есть предложения из России и других стран. По сообщениям СМИ, одним из претендентов на Лукаса является Лацио.

Торрейра выступает за «Арсенал» с 2018 года, однако прошлый сезон уругваец провел в «Атлетико», где сыграл 26 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативный пас.