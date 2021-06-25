ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Лига чемпионов 21:00 Приштина 0 Интер Клуб Эск 0
25 июня 10:38
автор: Александр Бойченко

«Краснодар» вступил в переговоры по трансферу Лукаса Торрейры

Уругвайский полузащитник прошлый сезон провел в «Атлетико Мадрид».

«Краснодар» начал переговоры с лондонским «Арсеналом» о трансфере полузащитника Лукаса Торрейры. Об этом чемпионату сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Быки» уже сделали предложение 25-летнему уругвайскому футболисту, но он все еще сомневается, что ему стоит ехать в Россию.

Ранее агент Торрейры сообщил, что у игрока есть предложения из России и других стран. По сообщениям СМИ, одним из претендентов на Лукаса является Лацио.

Торрейра выступает за «Арсенал» с 2018 года, однако прошлый сезон уругваец провел в «Атлетико», где сыграл 26 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативный пас.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Корпорация Microsoft презентовала операционную систему Windows 11Сегодня свой день рождения отмечает Зинедин ЗиданФранцузский разум против португальских эмоций. В самой сильной группе Евро-2020 наступает последний турМгновенная реакция Жириновского на поражение сборной РФ на ЕвроНиколаева свела поклонников с ума, показав себя в трусиках сзадиРезкое заявление Хабиба о сборной России по футболу
Браво, УЕФА, прости, Роналду. Почему отмена правила выездного гола сделает футбол лучше
УЕФА. наконец, решился отменить правило, которое портило еврокубковые соревнования.
С Россией конкурировали Дания, Бельгия и… Венгрия. Букмекерский обзор группового этапа Евро-2020
Подводим итоги завершившейся накануне групповой стадии чемпионата Европы на основе данных, предоставленных «Плеймейкеру» букмекерской компанией «Лига Ставок».
Евро-2020 — рай для любителей ставить на низ желтых карточек. Судейские итоги группового этапа
Пандемийный чемпионат Европы уникален по многим статистическим показателям - например, по аномальному количеству автоголов, которых набралось уже 8. Но еще больше поражает невероятно скупое на предупреждения и удаления судейство.
Англия, гуд-бай? Расклады на 1/8 финала Евро-2020
«Плеймейкер» представляет восемь матчей первого раунда плей-офф чемпионата Европы, который взял небольшую паузы после огненного группового этапа.
Нет Кучерова — нет победы. Травма русского суперфорварда отменила выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли
В шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ «молнии» в дебюте потеряли из-за травмы Никиту Кучерова, после чего «Нью-Йорк Айлендерс» вырвал победу в овертайме (3:2) – и теперь финалист определится в седьмой игре.
В 10 минутах от катастрофы. Как Германия чуть не пролетела мимо плей-офф Евро-2020, а Роналду повторил мировой рекорд
Два заключительных матча группового раунда чемпионата Европы завершились с одинаковым счетом 2:2, при этом немцы спаслись от досрочного вылета в последний момент, а Криштиану Роналду стал сорекордсменом по голам за сборную (109).
Видео всех голов Евро-2020 23.06.2021: Франция сыграла вничью с Португалией, Германия спаслась с Венгрией
Видеообзоры четырех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 23 июня: Швеция - Польша, Словакия - Испания, Португалия - Франция, Германия - Венгрия.
Португалия — Франция: прямая трансляция матча группы F на Евро-2020 23.06.2021
23 июня 2021 года в Будапеште состоится матч 3-го тура в группе F между сборными Португалии и Франции.
Желто-синий самый сильный. Как Швеция победила Польшу и вывела Украину в плей-офф Евро-2020
Победа Швеции над поляками в Санкт-Петербурге (3:2) вкупе с разгромом испанцами словаков в Севилье (5:0) обеспечила Украине путевку в 1/8 финала как одной из четырех лучших команд, занявших третьи места в группах.
Ще не вмерла… Как Украине пройти на Евро-2020 дальше России: полный расклад
23 июня завершается групповой этап чемпионата Европы. От исхода матчей в группах Е и F зависит, попадет ли в 1/8 финала сборная Украины, которая, как и наша команда, набрала три очка, но заняла не четвертое, а третье место в своем квартете.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика