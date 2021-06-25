Месси согласовал новый контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси согласовал условия нового личного контракта с клубом, сообщает в своем Twitter спортивный журналист Николо Скира.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. Аргентинец всю свою карьеру провел в каталонском клубе. С «Барселоной» Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне в чемпионате Испании Месси провел 35 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. На его счету пять голов и две передачи в шести матчах Лиги чемпионов.