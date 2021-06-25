Уэйн Руни рискует покинуть «Дерби Каунти»

Главный тренер «Дерби» Уэйн Руни готов уйти в отставку, если команда будет переведена в первую лигу Англии в результате дисциплинарных разбирательств. Об этом сообщает Daily Mail.

В четверг независимая арбитражная комиссия оштрафовала Дерби на 100 000 тысяч долларов за нарушение правил финансовой отчетности. По данным издания, Английская футбольная лига (EFL) планирует обжаловать это решение, чтобы заменить его вычетом очков команды в прошлом сезоне.

35-летний Руни был назначен главным тренером «Дерби» в январе. Раньше он совмещал работу в тренерском штабе команды с функциями игрока. Как футболист он сыграл за «Дерби» 35 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.