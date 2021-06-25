«Краснодар» рассматривает возможность приобрести бывшего нападающего «Атлетико»

Краснодар может усилить линию атаки в летнем трансферном окне в преддверии сезона 2021/2022.

Как сообщил в своем «Твиттере» журналист Николо Скира, «быки» ведут переговоры с форвардом «Ривер Плейт» Рафаэлем Борре. У 25-летнего колумбийского футболиста истек контракт с клубом, и в случае согласия он присоединится к краснодарской команде бесплатно в качестве свободного агента.

Отмечается, что Краснодару придется столкнуться с конкуренцией в попытке подписать Борра. «Бешикташ» тоже начал переговоры с игроком.

Ранее стало известно, что краснодарская команда может купить полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейру.