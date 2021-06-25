Григорий Иванов: Не совсем понимаю по ситуации об вакцинации на матчи с «Сочи» и «Краснодаром»

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказал свое мнение о ситуации с вакцинацией игроков от коронавирусной инфекции.

«Я сейчас не понимаю, как это будет работать. У нас есть руководители РФС, есть лига, ждем от них указаний. Как я могу сейчас приехать и сказать иностранцам, что они обязаны пройти вакцинацию? Угрожающие увольнения? Тогда они скажут: «Хорошо, я могу уйти, но тогда заплатите мне деньги». И платить придется», - цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

24 июня было объявлено, что команды, приезжающие на матчи с Сочи и Краснодаром, должны пройти вакцинацию. Соответствующий указ вступит в силу с 1 августа.