Флорентино Перес: Футбол умирает, УЕФА нужно что-то делать

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что соревнования под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не привлекают молодую аудиторию, передает Marca.

«УЕФА должен позаботиться о создании более привлекательных соревнований. Футбол умирает, он не привлекает молодежь. Аудитория падает, и если ничего не будет сделано, ситуация будет очень плохой», - сказал Перес.

Напомним, 19 апреля европейские ТОП клубы объявили о создании Суперлиги, однако спустя несколько дней из-за давления болельщиков почти все команды вышли из новой организации. В ней остались лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус».