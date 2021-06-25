В РФС не поступало апелляций насчет дисквалификации Лапочкина

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что решение о возможной апелляции на десятилетнюю дисквалификацию арбитра Сергея Лапочкина пока не принято.
Мы еще не решили. Крайнего срока для принятия решения нет», - цитирует Хачатурянца РИА Новости.
УЕФА дисквалифицировал Лапочкина на десять лет из-за того, что арбитр не уведомил организацию о намерении третьих лиц повлиять на результат второго квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 «Вентспилс» - «Бордо».
источник: «РИА Новости»