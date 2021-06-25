Игорь Акинфеев: После Марибора вся команда уговаривала Хиддинка остаться, и он этого хотел

Вратарь Игорь Акинфеев назвал лучшего тренера в истории сборной России.

«Гус Хиддинк — это номер один. Он мотиватор, умеет разговаривать с игроками. После Марибора вся команда уговаривала Хиддинка остаться, и он сам хотел, но ему не дали шанса работать дальше. Если бы я тогда был президентом РФС, то оставил бы его», - приводит слова Акинфеева «МК-Спорт», ссылаясь на YouTube-канал «Коммент.Шоу».

Напомним, что в то время новым президентом Российского футбольного союза стал Сергей Фурсенко, и он принял решение назначить главным тренером национальной команды Дика Адвоката, с которым вместе работал в «Зените».