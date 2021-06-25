Валерий Газзаев: В сборной России нет претензий только к Джикии

Российский тренер Валерий Газаев оценил игру футболистов национальной команды на Евро-2020.

«Я ждал большего от Миранчука и Головина, выступающих в Италии и Франции. Если кому-то и не предъявить претензий, так это Джикии. Человек сражался и всего себя отдавал на поле в каждом матче. Про остальных и сказать особо нечего», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что, по мнению авторитетного портала WhoScored.com, в топ-100 футболистов группового этапа чемпионата Европы вошли нападающий Артем Дзюба и полузащитник Далер Кузяев.