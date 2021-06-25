Валерий Газзаев: Тренеры и футболисты сборной России живут воспоминаниями о чемпионате мира-2018

Тренер Валерий Газзаев отметил нестабильность в результатах сборной России.

«Бросалась в глаза огромная разница между игрой на первенстве мира-2018 и на этом чемпионате Европы. Если мы сначала вышли на высокий уровень, а потом упали с него, значит, то выступление было случайностью и никакой стабильности нет? Об этом стоит задуматься. Такое ощущение, что тренеры и футболисты до сих пор находятся в эйфории и живут воспоминаниями о ЧМ-2018», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские футболисты не смогли выйти в плей-офф чемпионата Европы, заняв в группе последнее место.