«Сочи» не стал продлевать контракт с Новосельцевым

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что защитник Иван Новосельцев покинет команду.

«Новосельцев клуб покидает. Мы не продлеваем контракт. На следующей неделе будет понимание по остальным игрокам, у кого истекали договора. По новичкам тоже все скажем на следующей неделе», - приводит слова Рубашко «Чемпионат».

Ранее агент игрока говорил, что тренерский штаб «Сочи» заинтересован в сохранении Новосельцева.

Добавим, что в текущем сезоне 29-летний защитник принял участие в 16 матчах, в которых отдал одну голевую передачу.