В составе «Рубина» остались не привитыми от коронавируса два игрока

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о том, как принималось решении о вакцинации команды от коронавируса.

«У парней были вопросы, сомнения по прививке. Когда принимали решение о вакцинации, базировались на научных фактах. По вакцине есть научные исследования. Отталкиваясь от них и знаний нашего штаба о «Спутнике», приняли решение вакцинироваться. Сейчас у нас не привились только два игрока, потому что находятся в раздумьях. Более того, у нас есть один футболист из развитой страны ЕС, который привился «Спутником» ещё до Евро. У него были варианты привиться чем угодно, но нам позвонил врач его сборной и попросил нас его привить именно нашей вакциной», - приводит слова Яровинского «Чемпионат».

Напомним, что «Рубин» в прошлом сезоне занял четвертое место в российской премьер-лиге и пробился в Лигу конференций, новый турнир УЕФА.