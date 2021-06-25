Смольников получил предложение от европейского клуба, который будет играть в еврокубках

Александр Маняков, агент защитника Игоря Смольникова, рассказал о том, какие варианты продолжения карьеры есть у его подопечного.

«Предложений много, но четкого понимания, где Игорь продолжит карьеру, пока нет. Варианты есть, как в России, так и в Европе. В России — хорошие, крепкие команды. А европейский клуб, который сделал предложение, точно будет играть в еврокубках. В своей стране это топ-клуб. Но на принятие решения влияет множество факторов», - приводит слова Маньякова Sport24.ru

Напомним, что в прошлом сезоне 32-летний защитник за 32 игры в составе «Краснодара» отличился двумя голевыми передачами.