Дмитрий Булыкин: Привило выездного гола было введено по инициативе телевидения

Бывший нападающий Дмитрий Булыкин прокомментировал отмену правила выездного гола.

«Это правило было введено по инициативе телевидения, чтобы не было дополнительного времени и пенальти. Но сейчас его решили отменить. С одной стороны, теперь немного все поменяется. Но футболистам, наверное, будет приятнее, что они могут свести матч к ничьей и побороться в дополнительное время. При старой системе даже ничья не помогала, нужно было выигрывать в два-три мяча. Так что, конечно, футболистам будет легче. И игра станет немного справедливее. А как будут решать этот вопрос телевизионщики, уже у них надо спрашивать», - приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Добавим, что правило выездного гола перестанет действовать с сезона-2021/2022. Решение касается матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, а также их отборочных циклах.

Правило больше не действует в женских и юношеских турнирах под эгидой УЕФА.