Боярский - о болельщиках, заразившихся коронавирусом в России: Кто их вообще сюда звал?

Народный артист РСФСР Михаил Боярский не считает, что российские власти виноваты в том, что иностранные футбольные болельщики заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге.

«Кто их вообще сюда звал? Сидели бы себе дома и болели бы за свои сборные у экранов своих телевизоров, не подвергая свое здоровье опасности. Какого черта поперлись на пир во время чумы? Они что, не знали о том, что в мире бушует коронавирус?», - приводит слова Боярского «Газета.Ru».

Напомним, что свыше 80 финских фанатов сдали положительный тест на COVID-19 после посещения Санкт-Петербурга.