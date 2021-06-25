Юран считает, что отмена правила выездного гола сделает игру более открытой

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал отмену правила выездного гола.

«Думаю, футбол от этого выиграет. Зачастую, когда команды проводят домашние ответные игры, они играют менее зрелищно, учитывая возможные выездные мячи. Они стараются играть от обороны, в вязкий футбол, потому что у них есть гандикап. Игра станет более открытой. Когда команда играет на выезде и забивает, ее устраивает в домашней игре определенный результат. И тренер строит игру, минимизируя риски, чтобы не пропустить. Поэтому часто получаются менее зрелищными. И подоплека очевидна: нужно, чтобы и домашние команды играли на победу», - приводит слова Юрана «Газета.Ru».

Добавим, что решение касается матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, а также их отборочных циклах. Правило больше не действует также в женских и юношеских турнирах под эгидой УЕФА.