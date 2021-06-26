Главному тренеру сборной Англии Саутгейту предложат продлить контракт

Исполнительный директор футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем рассказал, что главному тренеру национальной команды Гарету Саутгейту предложат продлить контракт.

«Мы хотели бы, чтобы он продолжил работу. Гарет знает, что мы считаем, что он делает отличную работу, и мы хотели бы, чтобы он продолжал работать со сборной Англии. Официальные переговоры начнутся после Евро», - цитирует слова Буллингема журналист газеты Daily Telegraph Генри Винтер.

Действующее соглашение Саутгейта истекает 31 июля 2022 года. Под его руководством сборная Анлии заняла четвертое место на чемпионате мира в России и завоевала бронзовые медали Лиги наций в 2019 году.