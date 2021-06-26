Кокорин может покинуть «Фиорентину»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может в летнее трансферное окно сменить команду.

По информации «Спорт-Экспресса», на 30-летнего футболиста претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока. Сама «Фиорентина» готова отпустить своего игрока только за адекватную сумму. Transfermart оценивает россиянина в 3,5 миллиона евро.

Напомним, что Кокорин пополнил состав «фиалок» в январе 2021 года, сыграв за клуб в четырех матчах, в которых не отличился результативными действиями. Большую часть игр нападающий пропустил из-за травмы бедра.