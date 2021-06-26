Агент Монтеса не получал предложения от ЦСКА

Гелу Родригес, агент защитника мексиканского «Монтеррея» Сесара Монтеса, сообщил, что не в курсе об интересе ЦСКА к своему клиенту.

«Ничего не знаю об интересе ЦСКА. Возможно, им действительно понравился Монтес, потому что это очень хороший футболист. Однако у меня нет предложения от клуба, мы даже не контактировали», - приводит слова Родригеса «РИА Новости».

В прошлом сезоне Монтес принял участие в 33 играх, в которых отдал три голевые передачи. Контракт 24-летнего футболиста с мексиканским «Монтерреем» истекает в конце 2022 года.