«ПСЖ» купит Хакими у «Интера»

«ПСЖ» согласовал с «Интером» трансфер защитника Ашрафа Хакими, сообщает «Метарейтинг Белоруссия», ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, главной причиной 22-летнего защитника именно во французский гранд является именно желание Хакими.

В «ПСЖ» защитник будет зарабатывать 8 млн евро в год, помимо этого ему полагается 2 млн евро в качестве бонуса за удачные выступления. Итальянский клуб получит за своего игрока около 65 миллионов евро.

В прошлом сезоне Хакими провел за «Интер» 45 игр, в которых отличился семью голами и 11 голевыми передачами.