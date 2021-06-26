Ивица Олич: Влашич перерос РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич, вернувшийся к работе в сборной Хорватии, оценил уровень полузащитника обеих команд Николы Влашича.

«У меня была возможность познакомиться с Влашичем в сборной Хорватии, но, работая с ним в ЦСКА, я смог больше узнать о нём. Никола — высококлассный футболист, который на протяжении нескольких сезонов входит в число лучших игроков чемпионата России. Думаю, он перерос Российскую премьер-лигу и нуждается в дальнейшем развитии», - приводит слова Олича RT, ссылаясь на HRT Sport.

Напомним, что в прошлом сезоне Влашич провел в составе ЦСКА 34 матча, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Контракт хорвата с армейцами истекает 30 июня 2024 года.