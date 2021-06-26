Михаил Боярский: «Зенит» не будет покупать Кокорина

Народный артист РСФСР Михаил Боярский считает, что «Зенит» не будет покупать нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Я был бы рад видеть его в «Зените». Хотя мне кажется, что покупать его не будут. Деньги, которые могли бы быть потрачены на покупку Кокорина, будут направлены на другого игрока. У нас есть Азумн, есть Дзюба. Кокорин нам сейчас особо не нужен, у нас укомплектованный состав», - приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по информации СМИ на нападающего «Фиорентины» претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока, а сам итальянский клуб готов расстаться со своим игроком за адекватную сумму.