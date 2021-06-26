Андрей Червиченко: Никто не захочет выкидывать деньги на Кокорина

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не уверен в правдивости слуха о том, что российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина собираются покупать клубы российской премьер-лиги.

«Вряд ли кто-то его возьмет. Да кому он нужен? У Кокорина о себе неадекватное мнение — ему кажется, что он футболист. Его запросы никак не коррелируются с его потенциалом и возможностями. Никто не захочет выкидывать на него деньги», - приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кокорин пополнил состав «фиалок» в январе 2021 года, сыграв за клуб в четырех матчах, в которых не отличился результативными действиями. Большую часть игр нападающий пропустил из-за травмы бедра.