Нападающий сборной Испании и его семья подверглись оскорблениям после матча на Евро-2020

Как сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на радиостанцию Cadena Cope, Альваро Мората и его семья подверглись оскорблениям со стороны болельщиков после заключительного матча группового этапа чемпионата Европы.

- Люди говорили, что надеются, что мои дети умрут. Это сложно, я понимаю, что они освистывают меня за упущенные шансы, но всему есть предел, - рассказал Мората.

Напомним, что во встрече со сборной Словакии форвард не забил пенальти и не реализовал несколько опасных моментов.

Добавим, что на чемпионате Европы Мората принял участие в трех играх и отметился одним голом в матче против сборной Польши (1:1).