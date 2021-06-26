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26 июня 15:59

Нападающий сборной Испании и его семья подверглись оскорблениям после матча на Евро-2020

Встреча между Испанией и Словакией завершилась со счетом 5:0 в пользу испанцев, что позволило им выйти в плей-офф турнира со второго места в группе.

Как сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на радиостанцию Cadena Cope, Альваро Мората и его семья подверглись оскорблениям со стороны болельщиков после заключительного матча группового этапа чемпионата Европы.

- Люди говорили, что надеются, что мои дети умрут. Это сложно, я понимаю, что они освистывают меня за упущенные шансы, но всему есть предел, - рассказал Мората.

Напомним, что во встрече со сборной Словакии форвард не забил пенальти и не реализовал несколько опасных моментов.

Добавим, что на чемпионате Европы Мората принял участие в трех играх и отметился одним голом в матче против сборной Польши (1:1).

источник: МК-Спорт
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