Иржи Ярошик: В матчах против «Спартака» и «Зенита» Влашич не показывал себя как лидер

- Ивица видел Влашича на тренировках, знает его текущее состояние, так что он в этом вопросе компетентнее меня. Когда я смотрел игры ЦСКА в прошедшем сезоне против «Спартака» или «Зенита», Влашич не показывал себя как лидер, чего-то сверхъестественного в его игре я не увидел. Наверное, ему стоит еще вырасти вместе с командой, чтобы уехать в хороший европейский клуб. Мне пока трудно сказать, что Никола какая-то ракета из другого измерения на фоне РПЛ, - передает слова Ярошика Sport24.ru.

Добавим, что Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за 15,7 миллиона евро.

В минувшем сезоне полузащитник провел 26 матчей в РПЛ, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.