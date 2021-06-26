Ивица Олич: Хорватия сделает все для того, чтобы справиться с Бускетсом

Помощник тренера сборной Хорватии Ивица Олич поделился своим мнением о полузащитнике сборной Испании Серхио Бускетсе.

Мы сделаем все возможное, чтобы остановить Бускетса. Не знаю, сможем ли мы достичь этого, потому что он очень хорош. Хотя Испания - это не только Бускетс. Как выяснилось, это команда», - цитирует Олича Marca.

Напомним, в последнем матче группового этапа испанцы разгромили Словакию 5:0. После этой игры Словакия повторила результат сборной России, пропустив 7 мячей на турнире.