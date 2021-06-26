Источник: Бенитес возглавит «Эвертон»

Рафаэль Бенитес будет назначен главным тренером «Эвертона» на следующей неделе после согласования ключевых деталей своего контракта с клубом, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что Бенитес подпишет соглашение с «ирисками в ближайшие несколько дней, а «Эвертон» рассчитывает встретиться со специалистом в Ливерпуле в начале следующей недели. 61-летний футболист заменит Карло Анчелотти, который покинул «Эвертон» и вернулся в «Реал Мадрид».

В минувшем сезоне «Эвертон» занял 10 место в АПЛ, набрав 59 очков.