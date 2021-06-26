Илона Корстин: у сборной России огромный потенциал, который пока еще не раскрыт

Женская сборная России по баскетболу обладает огромным потенциалом, который еще не полностью раскрыт, и тренерский штаб команды должен и дальше работать над этим. Такое мнение высказала генеральный директор Единой лиги ВТБ, в прошлом баскетболистка сборной России Илона Корстин.

«Главное, что у этой команды есть характер, желание побеждать, у девушек блестят глаза. И в этом году я вижу команду. Если в прошлом году было больно смотреть и за игрой, и за ее результатами, то в этот раз приятнее. Важная победа, последний раз мы играли на чемпионате мира в 2010 году, когда я еще была в сборной», - добавил собеседник ТАСС.

Напомним, после сегодняшнего успеха женская сборная квалифицировалась на отборочный турнир чемпионата мира 2022 года.