Италия не проигрывает на протяжении 31 матча, установив собственный рекорд

В 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Италии в дополнительной время обыграла Австрию - 2:1.

Таким образом, «Скуадра адзурра» продлила беспроигрышную серию до 31 матча. Это новый рекорд в истории сборной Италии. Предыдущий составлял 30 игр без поражений в период с 1935 по 1939 год под руководством Витторио Поццо.

Отметим, что последний раз подопечные Роберто Манчини проигрывали 10 сентября 2018 года - 0:1 от Португалии в Лиссабоне в рамках Лиги наций.

Мировой рекорд по количеству матчей без поражений на уровне сборных принадлежит Бразилии и Испании - 35 игр.

Напомним, Италия в 1/4 финала сыграет с победителем пары Бельгия - Португалия. Встреча между этими командами пройдет сегодня, 27 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.