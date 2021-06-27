Италия установила свой новый рекорд по числу побед подряд

В 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Италии в дополнительной время обыграла Австрию - 2:1.

Таким образом, «Скуадра адзурра» установила свой новый рекорд по числу побед подряд - 12.

Отметим, что предыдущий рекорд (11) также был установлен под руководством Роберто Манчини в 2019-м.

В текущую победную серию сборной Италии вошли победы над Эстонией (4:0), Польшей (2:0), Боснией (2:0), Северной Ирландией (2:0), Болгарией (2:0), Литвой (2:0), Сан-Марино (7:0), Чехией (4:0), Турцией (3:0), Швейцарией (3:0), Уэльсом (1:0) и Австрией (2:1).

Напомним, Италия в 1/4 финала сыграет с победителем пары Бельгия - Португалия. Встреча между этими командами пройдет сегодня, 27 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.