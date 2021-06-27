Перишич сдал положительный тест на коронавирус и пропустит 1/8 финала Евро-2020

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич сдал положительный тест на коронавирус. Ему предстоит провести 10 дней в самоизоляции. Об этом сообщает официальный сайт хорватского футбольного союза.

Отмечается, что Перишич будет вынужден пропустить матч 1/8 финала Евро-2020 Хорватия - Испания, который состоится 28 июня в Копенгагене.

«Медицинский персонал изолировал Ивана от остальных членов сборной и немедленно проинформировал компетентные эпидемиологические органы о ситуации, предоставив доказательства соблюдения всех необходимых мер, направленных на защиту от распространения коронавируса.

Перишич проведет 10 дней в самоизоляции и в течение этого периода не будет участвовать в матчах сборной Хорватии. Все остальные игроки, сотрудники и члены делегации сдали отрицательные тесты», - говорится в официальном заявлении сборной Хорватии.

Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 Перишич забил два гола и сделал одну результативную передачу.