ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Нидерланды 0 Чехия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Бельгия 0 Португалия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Хорватия 0 Испания 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Франция 0 Швейцария 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Англия 0 Германия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Швеция 0 Украина 0
27 июня 10:41
автор: Степан Шереметьев

«Тедеско утер нос всем критикам». Экс-тренер «Мюнхена-1860» - о работе специалиста в «Спартаке»

В конце сезона немец покинул красно-белых.

Бывший тренер «Мюнхен-1860» и юношеской сборной России Денис Бушуев оценил работу Доменико Тедеско на посту главного тренера московского «Спартака».

«О нем говорилось много плохого, но он добился положительного результата. Конечно, болельщики «Спартака» всегда ждут чемпионства, но с этой командой второе место - очень хороший результат. Возможно выскажусь грубо, но Тедеско утер нос всем критикам и тем, кто на него не ставил», - приводит слова Бушуева «Матч ТВ».

По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место в чемпионате России и получил право на частие в квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что Тедеско на посту главного тренера сменил портульский специалист Руй Витория.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Мы живём в эпоху Криштиану РоналдуУругвай вышел в плей-офф Кубка АмерикиВенгрия едва не выбила Германию из розыгрыша Евро-2020Николаева свела поклонников с ума, показав себя в трусиках сзадиРумынка свела с ума фотографов и мужчин (фото)Резкое заявление Хабиба о сборной России по футболу
Ждем четвертьфиналы Медведев — Федерер и Рублев — Джокович. Расклады на Уимблдон-2021 у мужчин
По традиции в последний понедельник июня стартует третий из четырех турниров Большого шлема в сезоне – Уимблдон. «Плеймейкер» представляет его основные интриги в мужском одиночном разряде.
Бельгия — Португалия: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 27.06.2021
27 июня 2021 года в Севилье состоится матч 1/8 финала между сборными Бельгии и Португалии.
Нидерланды — Чехия: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 27.06.2021
27 июня 2021 года в Будапеште состоится матч 1/8 финала между сборными Нидерландов и Чехии.
Видео всех голов Евро-2020 27.06.2021: Нидерланды против Чехии, Бельгия против Португалии
Видеообзоры двух матчей 1/8 финала, запланированных на чемпионате Европы по футболу 27 июня: Нидерланды - Чехия, Бельгия - Португалия.
Доннарумма все-таки пропустил — на 384-й минуте. Как Италия просочилась в четвертьфинал Евро-2020
Сборная Италии с огромным трудом победила австрийцев (2:1) по итогам дополнительного времени матча 1/8 финала чемпионата Европы. Джанлуиджи Доннарумма впервые на турнире достал мяч из сетки своих ворот.
Видео всех голов Евро-2020 26.06.2021: Дания разгромила Уэльс, Италия дожала Австрию в овертайме
Видеообзоры двух матчей 1/8 финала, запланированных на чемпионате Европы по футболу 26 июня: Уэльс - Дания, Италия - Австрия.
Уэльс почувствовал себя Россией. Как Дания вышла в четвертьфинал Евро-2020
В первом матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Дании, не пустившая россиян в плей-офф, разгромила валлийцев (4:0) в Амстердаме.
Уэльс — Дания: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 26.06.2021
26 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 1/8 финала между сборными Уэльса и Дании.
Снова лето, снова продают Кокорина. Как «Фиорентине» избавиться от российской «звезды»
Александр Кокорин может очередной раз сменить место работы. Вот только кто захочет покупать такого футболиста?
Италия — Австрия: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 26.06.2021
26 июня 2021 года в Лондоне состоится матч 1/8 финала между сборными Италии и Австрии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика