«Тедеско утер нос всем критикам». Экс-тренер «Мюнхена-1860» - о работе специалиста в «Спартаке»

Бывший тренер «Мюнхен-1860» и юношеской сборной России Денис Бушуев оценил работу Доменико Тедеско на посту главного тренера московского «Спартака».

«О нем говорилось много плохого, но он добился положительного результата. Конечно, болельщики «Спартака» всегда ждут чемпионства, но с этой командой второе место - очень хороший результат. Возможно выскажусь грубо, но Тедеско утер нос всем критикам и тем, кто на него не ставил», - приводит слова Бушуева «Матч ТВ».

По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место в чемпионате России и получил право на частие в квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что Тедеско на посту главного тренера сменил портульский специалист Руй Витория.