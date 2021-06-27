Кимпембе - перед матчем Франция - Швейцария в 1/8 финала Евро-2020: Мы не считаем себя фаворитами

Защитник сборной Франции Преснел Кимпембе поделилися ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 с командой Швейцарии.

«Мы не считаем себя фаворитами, ведь в этом турнире участвуют очень сильные команды. Все они уже смогли показать свои качества, поэтому мы собираемся очень серьезно отнестись к матчу против Швейцарии. Они точно не собираются сдаваться без боя», - приводит слова защитника официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Франция - Швейцария состоится 28 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.