Калверт-Льюин прокомментировал роль запасного в сборной Англии на Евро-2020

Форвард сборной Англии Доминик Калверт-Льюин прокомментировал свою роль запасного в команде на Евро-2020.

«Отправляясь на этот турнир, я осознавал, какая роль мне, скорее всего, будет отведена. Поэтому я готовился к этому. Все, что я могу сделать, это играть свою роль настолько хорошо, насколько я способен. Я такой же игрок, как и все: хочу играть, выходить на поле. Когда не удается, ты расстраиваешься, но это естественно», - цитирует нападающего официальный сайт турнира.приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Матч Англия - Германия пройдет 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.