Бэйл продолжит карьеру в сборной Уэльса

Нападающий и капитан Уэльса Гарет Бэйл рассказал о будущем национальной сборной после ухода с Евро-2020.

«Я буду играть за Уэльс, пока не перестану играть в футбол. Мы только начали кампанию чемпионата мира по футболу, и нам нужно использовать этот опыт в новом турнире. Я чувствую, что у нас очень хороший стиль игры, когда мы играем хорошо, и нам нужно поддерживать эту уверенность на высоком уровне, продолжать играть в футбол, и я думаю, что мы можем пройти квалификацию на следующий чемпионат мира », - цитирует Sky Sports Бейла со ссылкой на S4C.

Гарету Бэйлу 31 год. За национальную сборную он выступает с 2006 года. За это время он провел 92 матча и забил 33 мяча разных турнирах.