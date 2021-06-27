«Барселона» готова разорвать контракт с Юмтити в случае его отказа уходить из команды

Руководство испанской «Барселоны» недовольно позицией защитника Самюэля Юмтити и готово расторгнуть с ним контракт. Об этом сообщает DiarioSport.

Отмечается, что в конце сезона футболиста уведомили, что не рассчитывают на него и нужно искать новую команду. В В свою очередь, француз, чей контракт истекает летом 2023 года, уходить не торопится и хочет отработать свое соглашение до конца.

Если Юмтити продолжит упорствовать, то контракт с ним попросту будет расторгнут. Однако в клубе хотят решить все по-хорошему и продолжают переговоры с агентом игрока.

Напомним, что интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Марсель», однако переговоры по трансферу не начнутся, пока сам защитник не даст согласие на уход. Трансфер оценивается в 5-10 млн евро.