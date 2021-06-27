СМИ: Кокорин хочет остаться в Италии

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин намерен остаться в клубе и доказать свою состоятельность, сообщает Violanews со ссылкой на Corriere dello Sport. Футболист хочет выложиться на полную в своем дебютном матче в следующем сезоне.

Однако, по словам источника, решение о форварде примет новый главный тренер. Если кандидатура Кокорина не будет одобрена специалистом, «Фиорентина готова рассмотреть варианты продажи россиянина.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перебравшись из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила 4,5 млн евро.