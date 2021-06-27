«Удивительно, что маленькие страны научились играть в футбол». Силкин - о матче Италия - Австрия

- В 1996 году они вообще случайно попали на Евро, но вышли в финал и обыграли там немцев. Тогда команда была на своем пике. От них тоже никто ничего не ждал. Их включили только для участия. Но в футболе большое значение имеет борьба характеров. Нам, например, не удаются матчи на выбывание. Мы их проваливаем, потому что не приучены к борьбе. А у нынешних датчан есть характер. Первую встречу в группе они проиграли финнам, затем уверенно начали матч с бельгийцами, вели в счете. Но в концовке им немного не хватило. А вы видели, как потом они разобрались с нашими! Могли забить даже больше, чем четыре мяча. То есть, команда там есть. Просто в первом матче их выбила из колеи ситуация с Эриксеном. А так, мы видим, что в сборной хорошая психологическая обстановка.

- Конечно, не ожидал. Но мы видели, что преимущество датчан было просто подавляющим. Дания для меня – серая лошадка. Ее не относят к грандам, но они здорово играют. Это очень сбалансированная команда. Нельзя сказать, что Уэльс хуже, но ему не хватило цельной командной игры. В отдельных эпизодах Бэйл хорошо играл, как и Рэмси. Они создавали эпизоды, а вот датчане своей игрой показали, что такое команда. Для такой небольшой страны так нагло играть в атакующий футбол… Это вызывает огромное уважение. На такую сборную начинаешь смотреть с удовольствием.

- Да, все прогнозировали, что итальянцы без проблем пройдут дальше, а победа получилось только в добавленное время.

- Вас это удивило после уверенного прохождения группового этапа?

- В группе есть шанс на ошибку, а в плей-фофф его нет. Если бы Австрия забила, то итальянцы могли бы вылететь, потому что австрийцы мало что давали им сделать. Им-то терять было нечего. В случае поражения их бы поняли. Главное, чтобы поражение было не крупное. А они достойно играли. А вот итальянцам наоборот было не так просто, потому что они легко прошли группу, надежно играли в обороне, не делали ошибок. Тем и хороша стадия плей-офф.

- Во втором тайме Австрия прибавила и даже превзошла итальянцев по числу ударов по воротам. Арнаутович даже забил из офсайда. Вас не удивил такой сюжет?

- Удивительно то, что маленькие страны научились организованно играть в футбол. Мы часто видим, как в отборочных циклах гранды теряют с ними очки. Футбол развивается везде. И только у нас это идет медленными темпами.

- Можно ли сказать, что победу Италии принесла глубина скамейки?

- Итальянцев можно сравнить с датчанами. Несмотря на то, что ходили разговоры, будто Манчини конфликтует с лидерами, во главу угла ставится командная игра. Никто не тянет одеяло на себя. Все удивлены, что сборная играет в атакующий футбол, а не как обычно от обороны. Они активно шли вперед, причем и крайние защитники тоже. Было много пасов вперед.

- В матче Бельгия – Португалия на чьей стороне ваши симпатии?

- На стороне Бельгии. Я знаю, какая маленькая это страна. А сейчас получается, что во всех ведущих клубах есть бельгийские футболисты. Они играют в интересный футбол. У этой сборной есть забивной нападающих. Есть Де Брейне, который вышел с датчанами на замену и переломил игру. Матчи у них все хорошие. И на лавке сидит целая обойма, которая ждет своего шанса. Они выйдут и будут доказывать. А Португалия – это команда Роналду.

- Какие ожидания от матча Нидерланды – Чехия?

- Чехам надо показывать характер. Тут очень большую роль играет психология. Легче той команде, которая не является фаворитом. Никто не даст гарантий, что выиграют Нидерланды.