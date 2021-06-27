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27 июня 13:01
автор: Александр Бойченко

Фукс сообщил, что хочет как можно скорее играть за ЦСКА

В последний раз футболист выходил на поле за ЦСКА 30 августа 2020 года.

Защитник ЦСКА Бруно Фукс высказался о работе в команде под руководством тренера Алексея Березуцкого. Специалист назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода Ивицы Олича.

«Нам как защитникам легко понять друг друга. Он играл на моей позиции, был значительным футболистом. Более того, Алексей - один из кумиров клуба, и я его очень уважаю. Мы постоянно общаемся, и тренер сообщает, что и как делать, как находиться в определенных эпизодах. Мне комфортно с ним работать.

Жаркое австрийское лето? Эта погода чем-то похожа на бразильскую. Мне очень нравится, когда на улице тепло. Такой климат помогает чувствовать себя лучше, быстрее восстанавливаться. В общем, готов ко всему - к жаре, морозу, вообще никаких проблем. Я хочу играть, это самое главное », - цитирует Фукса пресс-служба клуба.

Фукс перешел в стан красно-синих за 9,5 миллионов евро.

источник: ПФК ЦСКА
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