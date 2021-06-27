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27 июня 13:22
автор: Степан Шереметьев

На матче ЛФЛ в Москве умер футболист

Инцидент произошел в дивизионе «Юго-Запад».

Президент Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Дмитрий Смирнов сообщил, что в субботу во время матча турнира скончался один из игроков.

«Мы пока сами выясняем подробности. Это произошло в субботу вечером. Произошло примерно то же самое, что было и с Эриксеном. Причем человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости как таковой. Плюс, игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары. Причины смерти мы не знаем. Мы до сих пор не можем выяснить, кто это. Его не было в заявке, то есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Это редчайший случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем, кто это. Вроде бы, его друг пригласил сыграть.

Первую необходимую помощь он получил от медиков, находящихся на поле, пока ехал реанимобиль. Но именно в оснащенную реанимацию он поехал позже. Пока ехал реанимобиль, врач экстренного вызова консультировал медиков, которые были на поле, по телефону. Повторюсь, сейчас мы выясняем все подробности», - приводит слова Смирнова Sport24.

Напомним, что в конце первого тайма матча Дания - Финляндия (0:1) на Евро-2020 Эриксен потерял сознание. Полузащитнику оказали первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Затем выяснилось, что у него был сердечный приступ. На данный момент его уже выписали из больницы.

источник: Sport24.ru
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