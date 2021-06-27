Кулибали купил машины скорой помощи для больниц Сенегала

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали отпраздновал свое 30-летие, подарив Сенегалу две машины скорой помощи, тысячи масок и другое медицинское оборудование. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что помимо машин больницы получат носилки и больничные халаты. Кулибали в настоящее время находится в отпуске в Африке, где встретился с местными детьми и поиграл с ними в футбол.

Напомним, что защитник сборной Сенегала хорошо известен своей щедростью и в Неаполе, где он регулярно дает деньги нуждающимся, которых видит на улице.