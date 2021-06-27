Певица Максим находится в крайне тяжелом состоянии

Певица МакSим находится в крайне тяжелом состоянии - у нее поражено более 80 процентов легких. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что в настоящее время 38-летняя девушка находится в критическом состоянии с самой тяжелой формой пневмонии - КТ4.

Настоящее имя и фамилия МакSим - Марина Абросимова (по матери - Максимова). По информации kp.ru, певицу уже перевели на ЭКМО, так как аппарат ИВЛ не справляется. ЭКМО используется врачами, как метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

Напомним, что Максим заболела 12 июня - сухой кашель, температура 39 и лихорадка. Начала лечиться сама - принимала антибиотики и противовирусные. 15 июня певицу госпитализировали в частную клинику, 18-го - подключили к аппарату ИВЛ, а 23-го - перевели в реанимацию в другую больницу.